Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler, strateji ve hızın ön planda olduğu bir parkurda mücadele etti.
Survivor’da haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Bayhan’ın sağlık durumu nasıl?
Büyük finale doğru heyecanın zirve yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın 4 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık zırhı ve eleme potası heyecanı yaşandı. Takımlar haftaya galibiyetle başlamak için zorlu parkurda ter döktü.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Mavi takım, kadrosundaki daralmaya rağmen seriyi bozmak için dirense de, oyunun sonunda eşitlik sağlanınca mücadele "en iyiler" turuna kaldı.
Final etabında parkura çıkan Sercan ve Ramazan arasındaki kıran kırana mücadelede, Sercan’ın aldığı kritik sayı galibi belirledi.
12-6’lık skorla haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan taraf Ünlüler (Kırmızı Takım) oldu.
BAYHAN HASTANEYE KALDIRILDI
Yarışmanın iddialı isimlerinden Bayhan, parkurda geçirdiği talihsiz kaza ile izleyicileri korkuttu.
Düşme sonrası burnunda başlayan ve kamp alanında şiddetlenen yoğun kanama nedeniyle başarılı yarışmacı acilen hastaneye kaldırıldı.
Ada konseyinde Bayhan’ın durumuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, korkulacak bir durum olmadığını ancak ciddi kan kaybı nedeniyle yarışmacının birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacağını belirtti.
POTAYA GİREN İLK İSİM
Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için ada konseyi oldukça stresli geçti.
Bu haftanın "Kadınlar Potası" olacağının açıklanmasıyla birlikte, Mavi takımın kadın yarışmacıları arasında oylama yapıldı.
Takım arkadaşlarından en fazla oyu alan Beyza, Survivor 2026’da haftanın 1. eleme adayı olarak potaya gönderilen ilk isim oldu.
Geçtiğimiz hafta Barış ve Osman Can arasındaki oylama sonucunda Osman Can’ın elenmesiyle sarsılan Gönüllüler takımı, Beyza’nın adaylığı ile bu hafta da zorlu bir sürece girdi.