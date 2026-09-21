Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

AB, Türkiye’nin gönderdiği ürünlerde zehirli ilaç olup olmadığını daha sınırdayken tespit edip geri gönderiyor. Bizim onlardan aldığımız başta gıda takviyeleri olmak üzere çok sayıda ürünün denetiminde ise durum belirsiz

AB TESPİT EDİP İADE EDİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl AB ülkelerinden Türkiye menşeli ürünler için 132 okratoksin A bildirimi yapılırken, 2026’nın 11 Eylül’üne kadar bu sayının 136’ya yükseldiğini belirterek, “Bazı kuru ve işlenmiş ürünlerde tekrar eden bildirimler görüyoruz. AB’ye ihraç ettiğimiz ürünlerde 2025’te 106, 2026’nın 11 Eylül’üne kadar ise 74 pestisit bildirimi bulunuyor. Pestisit bildirimleri özellikle taze meyve ve sebzelerde yoğunlaşıyor. Acetamiprid, formetanate, prochloraz, indoxacarb, imazalil ve fosthiazate gibi farklı etken maddeler nedeniyle bildirimler yapılmış durumda” dedi.

DURUM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR

Gürer, tarımsal ürünlerdeki pestisit ve mikotoksin sorunlarının yanında, gıda takviyelerinde tespit edilen yetkisiz maddelere de dikkat çekerek, durumun giderek kötü bir hal aldığını söyledi. 2026 yılı kayıtlarında sildenafil nedeniyle 17 bildirim bulunmasının ayrıca incelenmesi gerektiğini belirten Gürer, “Bu konu pestisit ya da mikotoksinden farklı bir başlık olmakla birlikte gıda güvenliği açısından önemlidir. Gıda takviyesi adı altında piyasaya sunulan ürünlerde ilaç etken maddesi bulunması kabul edilemez. Milletin sağlığı için mutlaka bunun kontrol altına alınması

gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İADE ETTİĞİMİZ ÜRÜN VAR MI?

Ülkemizin aynı zamanda ciddi bir gıda ithalatçısı ülke olduğunu belirten Gürer, “Ülkemize gelen gıda ürünleri de AB’nin farklı ülkelerine gönderildiğinde iade ile karşılaşabiliyor. Ülkemize gelen her gıda ürünü sorunsuz mu? Ülkemizde GDO’lu gıda yasak. Acaba ithal ürünler bu yönden de irdeleniyor mu? Bu bağlamda pestisit, aflatoksin gibi ithal ürün incelemeleri ile iade ettiğimiz ürün var mı? AB dışı gönderilen ürünlerde iade var mı? Bu konular da ayrıca gündeme alınmalıdır. Millete zararlı gıdaların yedirilmesinin önü mutlaka alınmak zorunda” dedi.