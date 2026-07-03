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Kaynak: AA

Çankırı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kaza, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, İzzet Gümüşbuğa (43) yönetimindeki otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolunun Bozkır köyü mevkisinde, karşı istikametten gelen Remzi Akdemir (75) kontrolündeki hafif ticari araçla çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, otomobil sürücüsü İzzet Gümüşbuğa ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Hasan Salih Gümüşbuğa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Remzi Akdemir ile otomobilde bulunan Çiğdem (30), Abdullah (5), Esma Betül (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) yaralandı. Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Remzi Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece kazadaki toplam can kaybı 3'e yükseldi.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan çocuk yaştaki Abdullah ve Esma Betül Gümüşbuğa'nın hayati tehlikelerinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kaza sebebiyle bir müddet araç geçişine kapatılan ulaşım aksı, kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla bölgeden kaldırılmasının ardından yeniden normal seyrine döndü.