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Kaynak: ANKA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye yönetiminde dikkat çeken bir siyasi değişim yaşandı. CHP'den ayrılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ardından belediye yönetimindeki çok sayıda isim de YENİ Parti saflarına katıldı.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında 14 Temmuz'da tutuklanan ve Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in CHP'den istifa ettiği açıklanmıştı.

33 MECLİS ÜYESİ DE İSTİFA ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler ile birlikte 33 belediye meclis üyesi de CHP'den istifa etti. İstifa eden isimlerin tamamının YENİ Parti'ye katıldığı öğrenildi.

BELEDİYE YÖNETİMİ EL DEĞİŞTİRDİ

Başkan Vekili Haldun Güler ve 33 meclis üyesinin YENİ Parti'ye geçmesiyle birlikte Çankaya Belediyesi'ndeki yönetim çoğunluğu da el değiştirdi. Böylece belediye yönetimi YENİ Parti'ye geçmiş oldu