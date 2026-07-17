Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Çorlu Devlet Hastanesi'ne önceki gün L.A.'yı ağır yaralı olarak götüren yakınları, doktorlara yüksekten düştüğünü söyledi. Tedaviye alınan L.A.'nın durumunu şüpheli bulan doktorların ihbarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. L.A.'nın oturduğu Kemalettin Mahallesi Orkide Sokak'taki adrese giden polis, evin içinde kan izleri bulması üzerine araştırmayı derinleştirdi.

ÜZERİNDE KAN İZLERİ OLAN KESER BULUNDU

Yapılan aramada evde yatak altında üzerinde kan izleri olan keser bulundu. İncelemede L.A.'nın yüksekten düşerek değil, kocasının keserle saldırması sonucu yaralandığı tespit edildi.

Olayın ardından kaçtığı belirlenen N.A., Şeyhsinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak'ta yolda yürürken yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. L.A.'nın tedavisi ise sürüyor.