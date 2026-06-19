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Yangın, Çan ilçesine bağlı Helvacı köyü yakınlarındaki tarım arazilerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasat dönemine yaklaşan ekili arazide henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

RÜZGAR ALEVLERİ KÖRÜKLEDİ

Tarlalardan yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri ve tarla sahipleri, durumu vakit kaybetmeden jandarma, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ile Çan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi.

Kuru otların varlığı ve bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere ekipler dört bir yandan müdahale etti.

İKİ ÜRETİCİNİN MAHSULÜ ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin ve köy halkının yoğun çabaları sonucu yangın, çevredeki diğer tarım arazilerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde, iki farklı şahsa ait tarlalarda bulunan ve hasat edilmeyi bekleyen ekili ürünlerin yanarak büyük ölçüde zarar gördüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.