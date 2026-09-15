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Erdoğan 30 Nisan 2025’te sosyal medya hesabından, “Her kim beytülmale el uzatıyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur” ifadelerinin de yer aldığı paylaşımda bulunmuştu.

Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayan Kaftancıoğlu, “Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşım hakkında CİMER’e yapılan şikâyet üzerine Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kaftancıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs’ta görülen ilk duruşmaya Kaftancıoğlu katılmazken, Erdoğan’ın avukatı “suçtan zarar görme ihtimaline binaen” davaya katılma talebinde bulunmuştu. Mahkeme, talebi kabul ederek Erdoğan’ın davaya katılmasına karar verirken, Kaftancıoğlu hakkında “zorla getirme” kararı vermişti.

Cumhuriyet'in haberine göre Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan Canan Kaftancıoğlu, bugün yaptığı savunmada “Siyasi olarak belki de ilk kez kendisine katılmışım” dedi.

“BİREBİR AYNISINI ALINTILADIM”

“Birebir aynısını alıntılayıp yazdım” ifadeleriyle sözlerine devam eden Kaftancıoğlu, “Hakaret olmadığını biliyorum, söylediğim şey hakikat, tıpkı şimdi söylediğim gibi” şeklinde savunma yaptı.

“BU İFADELER HAKARETSE CUMHURBAŞKANI’NIN DA AYNI KASTI VAR”

Kaftancıoğlu, “Bu ifadeler ‘hakaret’ sayılacaksa, o zaman Cumhurbaşkanı’nın da aynı kasıtı olduğunu belirtmek isterim” dedi.

ERDOĞAN’IN AVUKATLARI BİR KEZ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra dosyada “şikayetçi” olarak yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları söz aldı. Avukatlar, Kaftancıoğlu’nun, Erdoğan’ın paylaşımından alıntı yaptığı paylaşımındaki ifadelerin kendisine yönelik olduğunu ve hakaret içerdiğini savunarak Kaftancıoğlu’nun cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı, Kaftancıoğlu için ceza talep etti.

Kaftancıoğlu’nun avukatlarının yazılı beyanda bulunmak üzere ettiği süre talebini kabul eden hakim, bir sonraki duruşmanın 10 Aralık’ta görülmesine karar verdi.