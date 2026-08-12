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Kaynak: AA / DHA / İHA

Çanakkale’de meteorolojik koşullar nedeniyle orman yangını alarmı verildi. Şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen kentte, yangın riskinin yüksek olduğu değerlendirilerek bazı faaliyetlere 3 gün süreyle kısıtlama getirildi.

Çanakkale Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 13 Ağustos Perşembe gününden itibaren il genelinde 3 gün boyunca yangına neden olabilecek faaliyetlerin yapılmasına izin verilmeyecek.

HANGİ FAALİYETLER YASAKLANDI?

Valiliğin açıklamasına göre, 13 Ağustos’tan itibaren 3 gün süreyle 12.00-19.00 saatleri arasında her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı.

Aynı saatlerde biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak gerçekleştirilen hasat ve balyalama faaliyetlerine de kısıtlama getirildi.

Kararın, Çanakkale Valiliğine ulaşan meteorolojik tahmin verileri ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın analizleri doğrultusunda alındığı bildirildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI YAPILDI

Valilik, 13 Ağustos Perşembe gününden itibaren kent genelinde şiddetli rüzgar beklendiğini ve bu nedenle önümüzdeki 3 gün boyunca meteorolojik açıdan orman yangını riskinin yüksek olduğunu açıkladı.

Alınan tedbirlerin temel amacının orman yangınlarını önlemek ve can ile mal güvenliğini korumak olduğu belirtildi.

Kararların uygulanması ve gerekli denetimlerin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edileceği ifade edildi.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA KRİTİK ÇAĞRI

Çanakkale Valiliği, vatandaşlara orman yangını riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması istenirken, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı.