Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde önemli bir başarıya imza attı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir ikamette özel iklimlendirme sistemi kurularak yasa dışı yollarla skunk bitkisi yetiştirildiği ve ticaretinin yapıldığı tespit edildi.

11 Mayıs tarihinde belirlenen adrese düzenlenen baskında, uyuşturucu üretimi ve hazırlığında kullanılan çok sayıda malzeme ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada şunlar kayıt altına alındı:

3 kilo 476 gram satışa hazır skunk maddesi,

5 kök ekili vaziyette skunk bitkisi,

Uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi,

Uyuşturucu öğütme aparatı ve saklama kapları,

Üretim için kullanılan iklimlendirme sistemi ekipmanları.

Operasyon kapsamında uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, bölgedeki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.