Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın bugün saat 13.45 civarında meydana geldiği belirtildi. Silah sesi duyulması üzerine polis ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, ilk belirlemelere göre Can Polat’ın konakladığı tesisten ayrılmak için aracına yöneldiği sırada silahlı saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, ağır yaralanan Polat’ın sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğü ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Olayın faili olduğu değerlendirilen 2003 doğumlu S.A.’nın ise suç aleti olduğu düşünülen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti.