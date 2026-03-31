İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding merkezli “Suç örgütü” ve “kara para aklama” operasyonu kapsamında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ dahil 11 kişi 21 Ekim 2025'te tutuklanmıştı. Mahkeme bugün Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Bazı şüpheliler için yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirilirken, bazı isimler hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmişti. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüt üyeliği”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.