Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Denizli / Aydın Kılınç / Yeniçağ



Çameli’nin Belevi Mahallesi’nde yaşanan olay, hayvan sevgisi ve merhametin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Edinilen bilgilere göre, üç çocuk yavru bir kediyi annesinden ayırarak evlerinden uzak bir mesafede bulunan boş bir araziye bıraktı. Kedinin sesini duyan yakındaki bir evin sahibi, yaptığı araştırmalar sonucunda çocukları ve ailelerini tespit etti.

Aileler, çocuklarının hayvanlara karşı merhametli, vicdanlı ve duyarlı bireyler olarak yetişmeleri konusunda uyarıldı.

Olayın ardından yavru kedi, vatandaş tarafından sahiplenildi.

hayvanların da can taşıdığı unutulmamalı. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisi, merhamet ve vicdan bilinci kazandırmak hepimizin sorumluluğudur.