Ev temizliğinde en çok vakit alan ve can sıkan bölgelerin başında kuşkusuz tuvaletler geliyor. Özellikle suyun kireç oranına bağlı olarak oluşan inatçı sarı lekeler, bir süre sonra banyonun hijyenik görünümüne gölge düşürüyor. Birçoğumuz bu lekelerden kurtulmak için hemen ağır kimyasallara ve keskin kokulu çamaşır sularına sarılıyoruz. Ancak uzmanlar bunu önermiyor. Bu kimyasallar sadece ciğerlerimize zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda tesisat borularını da zamanla aşındırıyor.

Doğal yöntemlerin en büyük avantajı, sadece leke oluştuğunda değil, düzenli kullanımda koruyucu bir kalkan oluşturmasıdır. Haftada bir kez tuvalet fırçalamadan önce yüzeye sıkacağınız bir miktar sirke, kirecin tutunmasını engelleyerek sarı lekelerin oluşumunu kökten durdurur. Bu yöntem, banyonuzdaki kötü kokuları maskelemek yerine, kokuya neden olan bakterileri doğal yollarla yok eder.

KİMYASAL KULLANMADAN TEMİZLİK MÜMKÜN

Peki, kimyasal kullanmadan pırıl pırıl bir tuvalete sahip olmak mümkün mü? Yanıt evet... Mutfak dolabınızda bekleyen iki basit malzeme, en pahalı temizlik ürünlerine taş çıkaracak bir performans sergiliyor. İşte çamaşır suyuna veda ettirecek o doğal formül ve uygulama rehberi.

KARBONAT VE SİRKENİN GÜCÜ

Temizlik dünyasının "altın ikilisi" olarak bilinen karbonat ve beyaz sirke, tuvaletteki sarı lekelerin ve kireç birikintilerinin baş düşmanı. Karbonatın hafif aşındırıcı dokusu ile sirkenin asidik yapısı birleştiğinde, lekeleri yerinden söken doğal bir kimyasal tepkime oluşur.

NASIL UYGULANIR?

İşleme başlamadan önce tuvaletin içindeki suyu bir fırça yardımıyla geri iterek yüzeyin daha kuru kalmasını sağlayın. Ardından bir su bardağı beyaz sirkeyi lekeli bölgelere gezdirin. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra üzerine yarım su bardağı karbonat serpiştirin. Köpürme başladığında fırçayla nazikçe ovalayın. Eğer vaktiniz varsa bu karışımı bir gece boyunca bekletmek, sonucun çok daha göz alıcı olmasını sağlayacaktır.

LİMON TUZU TAKVİYESİ

Eğer lekeler çok eski ve tabakalaşmışsa, devreye limon tuzunu sokabilirsiniz. Sıcak suda erittiğiniz limon tuzunu lekeli bölgeye döküp bekletmek, kirecin saniyeler içinde yumuşamasını sağlar.Doğal temizlik yöntemleri hem bütçenizi korur hem de evinizdeki hava kalitesini bozmadan hijyen sağlar. Unutmayın, pırıl pırıl bir banyo için doğa bize ihtiyacımız olan her şeyi sunuyor.