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Kaynak: İHA

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde meydana gelen olayda, hırsızlık suçundan gözaltına alınan H.T. (52), tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İddiaya göre, kelepçeli halde adliyedeki işlemleri sürdüğü sırada 6'ncı kattaki blok boşluğuna yönelen H.T., kendisini aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine adliye bünyesinde görev yapan sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, metrelerce yükseklikten düşen H.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adliyede güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, H.T.'nin ifade işlemleri sırasında tutanağa "Ailemle görüşmek istemiyorum" notunu düşürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.