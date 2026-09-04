Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününde bir ayrılık daha resmileşti. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Çağlar Söyüncü resmen Çorum FK'da - Resim : 1

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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YENİ ADRESİ ÇORUM FK

Fenerbahçe'den ayrılan 30 yaşındaki stoperin yeni takımı kısa süre içinde belli oldu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, A Milli Takım formasını da giyen deneyimli savunmacıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A Millî Takımımızın forması giyen 1996 doğumlu savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ SONA ERDİ

2023-24 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli ekibe katılan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda savunmanın önemli isimlerinden biri olurken, yeni sezonda kariyerine Çorum FK'da devam edecek.