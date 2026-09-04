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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününde bir ayrılık daha resmileşti. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

YENİ ADRESİ ÇORUM FK

Fenerbahçe'den ayrılan 30 yaşındaki stoperin yeni takımı kısa süre içinde belli oldu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, A Milli Takım formasını da giyen deneyimli savunmacıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A Millî Takımımızın forması giyen 1996 doğumlu savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ SONA ERDİ

2023-24 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli ekibe katılan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda savunmanın önemli isimlerinden biri olurken, yeni sezonda kariyerine Çorum FK'da devam edecek.