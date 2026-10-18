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Kaynak: Haber Merkezi

Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Halk TV’ye kayyım atanmasından sonra sosyal medya hesabından yeni bir açıklama gerçekleştirdi. Gazetecilere ve basın kuruluşlarına seslenen Mahiroğlu, kayyum heyetinden kanalın mali faaliyetleri ile ilgili soruların yanıtlanmasını talep etti.

'HALK TV HALKIN KANALIDIR, SAHİBİ HALKTIR'

Mahiroğlu, "Halk TV, halkın kanalıdır; sahibi halktır" ifadelerini kullanan Mahiroğlu, kanalın bugüne kadar gücünü izleyicilerinden aldığını belirterek, "Çok bedel ödedik ama asla diz çökmedik” sözlerini sarf etti.

MAHİROĞLU’NDAN KAYYUM HEYETİNE 10 SORU

Açıklamasında gazetecilere çağrı yapan Mahiroğlu, Halk TV'nin belediyelere kestiği faturaların toplam miktarının, aylık gelir ve giderlerinin, kendi şirketleriyle kanal arasındaki ticari ilişkilerin ve Halk TV'ye aktardığı sermayenin açıklanmasını talep etti.

Öte yandan Mahiroğlu, kanalın banka hesaplarındaki nakit ve alacak miktarlarının, reklam gelirlerinin ve MASAK raporunun kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yaptı.

‘MESELE CAFER MAHİROĞLU DEĞİL’

Mahiroğlu, paylaşımında şunları söyledi,

"KAMUOYUNA AÇIK ÇAĞRIMDIR

Halk TV, halkın kanalıdır; sahibi halktır. Bugüne kadar gücümüzü halktan alarak gazetecilik yaptık. Çok bedel ödedik ama asla diz çökmedik! Halkın doğru bilgilendirilmesi adına buradan tüm gazetecilere ve basının bütün paydaşlarına sesleniyorum.

Mesele Cafer Mahiroğlu değil; diz çöktürülemeyen bir yayın organının patronuna yapılan operasyondur. Bu nedenle, kamuoyunu aydınlatmak adına kayyum heyetine şu soruları sorar mısınız?

1. Halk TV belediyelere toplam kaç liralık fatura kesmiştir?

2. Aynı dönemde Halk TV’nin aylık toplam fatura tutarları ve her bir yılın toplam cirosu ne kadardır?

3. Bu faturalar hangi şirketlere, hangi tutarlarda kesilmiştir?

4. Cafer Mahiroğlu’nun şahsi şirketlerinden Halk TV’ye veya Halk TV’den bu şirketlere herhangi bir fatura kesilmiş midir? Kesilmişse hangi hizmet karşılığında ve ne tutarda kesilmiştir?

5. Halk TV’nin aylık toplam gideri ne kadardır? Belediyelerden elde edilen gelirlerin bu giderleri karşılama oranı nedir? “Halk TV belediyeler sayesinde ayakta kaldı” iddiasını destekleyen mali veriler var mıdır?

6. Cafer Mahiroğlu, Halk TV’ye toplam ne kadar sermaye koymuştur?

7. Cafer Mahiroğlu’nun şahsi hesapları ile şirketler arasında ne tutarda ve hangi amaçlarla para transferi yapılmıştır?

8. Halk TV’nin ayakta kalması için diğer şirketlerden düzenli veya aralıklı olarak toplam ne kadar finansal destek sağlanmıştır?

9. Bustech adlı firmadan Halk TV’ye herhangi bir para akışı olmuş mudur? Olmuşsa hangi tarihlerde, hangi tutarlarda ve ne amaçla gerçekleşmiştir? Bu konudaki MASAK raporunu kamuoyuna açıklar mısınız?

10. Halk TV’nin banka hesaplarındaki toplam nakit tutarı ve alacak listesinde yer alan, tahsil edilmeyi bekleyen toplam tutar ne kadardır? Bu soruların cevaplarını belgeleriyle birlikte kamuoyuna açıklayın."