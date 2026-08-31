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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Beşiktaş’ta bazı bölgelerde sabah saatlerinden itibaren devam eden elektrik kesintisi, vatandaşların tepkisine yol açtı. Saatlerdir elektriğin gelmediğini belirten vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti sosyal medya hesaplarından paylaşarak gündeme taşıdı.

Beşiktaş’ın bazı bölgelerinde elektriklerin saat 11.00 civarında kesildiğini belirten vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenmeye çalışıyor.

Vatandaşlara gün boyunca elektriğin önce “1 saat sonra”, daha sonra ise “3 saat sonra” verileceğine yönelik bilgilendirme mesajları gönderildiği öğrenildi. Ancak bildirilen saatlerin geçmesine karşın elektriğin yeniden verilmemesi, tepkilerin daha da büyümesine neden oldu.

KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ DEĞİL

Öte yandan BEDAŞ’ın resmi kesinti sorgulama sistemi üzerinden İstanbul Avrupa Yakası’ndaki elektrik kesintilerine dair bilgiler paylaşılıyor.

Ancak Beşiktaş’ta yaşanan kesintinin nedenine ve elektriğin hangi saatte yeniden verileceğine dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

Saatlerdir elektriksiz kalan vatandaşlar, kesintinin bir an önce sona ermesini ve yetkililerden net bir açıklama yapılmasını talep ediyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIG GİBİ BÜYÜDÜ

Beşiktaş’ta saatlerdir devam eden elektrik kesintisi sosyal medyada da gündem oldu. Elektriklerin uzun süre gelmemesine tepki gösteren vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti paylaşımlarıyla dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kesintinin sürdüğü bölgeden fotoğraf paylaşarak, “Beşiktaş Elektrik Kesintisi Anlık !!! İşte eseriniz 10:30 dan beri bu haldeyiz !!!” ifadelerini kullandı.

Yazar Melis Alphan da elektrik kesintisine tepki göstererek, "Beşiktaş’ta 8 saattir elektrik yok. Sabah 11.30’dan beri “2 saate gelecek” diye bizi oyalıyorlar. @bedaskurumsal altyapı yenilemiyor ve İstanbul’un göbeğinde 100 yıl öncesinde yaşar gibiyiz. Buzdolabında her şey bozuldu, işletmeleri sormayın, toplanıp tazminat davası açmalıyız." dedi.

Bir başka vatandaş ise Beşiktaş’ta benzer kesintilerin sık yaşandığını belirterek, “Beşiktaş da oturuyorum, her hafta inşaatların kazım çalışmalarından dolayı, kademeli elektrik arızaları oluyor. Genelde elektriği plansız kesip, ardından SMS gönderiyorlar. İnsanların hastası var, yaşlısı var çoluğu çocuğu var. Bugün 12 saat elektrik kestiniz ve bir tane SMS mesajınız bile doğru planlanmış bir çalışma olmadığını gösterdi, yeminlen yazıklar olsun #Bedaş” paylaşımında bulundu.

Vatandaşların paylaşımlarında özellikle kesintinin uzun sürmesi, bilgilendirme mesajlarında belirtilen saatlerin aşılması ve işletmeler ile evlerde yaşanan mağduriyetler öne çıktı.