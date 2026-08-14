İstanbul'da elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?

İstanbul’da 14 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı kesinti programında kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek mahalle ve sokaklar açıklandı.

Peki, İstanbul'da elektrik kesintisi bugün ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi 14 Ağustos 2026 ilçeler ve kesinti saatleri.