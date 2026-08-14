İstanbul’da elektrik kesintisi 14 Ağustos 2026 Cuma günü de bazı ilçelerde gündemde. BEDAŞ'ın İstanbul genelinde altyapı, bakım ve yatırım faaliyetleri çerçevesinde, 14 Ağustos 2026 Cuma tarihinde Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Arnavutköy başta olmak üzere pek çok ilçede geçici elektrik kısıtlamaları uygulanacak.
İstanbul'da elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?
İstanbul'un elektrik dağıtımını üstlenen BEDAŞ, planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 14 Ağustos Cuma günü bazı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacağını bildirdi.Kaynak: Diğer
BEDAŞ’ın planlı çalışma programına göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir başta olmak üzere belirlenen bölgelerde elektrikler geçici olarak kesilecek.
Kesintilerin uygulanacağı saat aralıkları ve etkilenecek adresler belli oldu. Buna göre; İstanbul'da elektrik kesintisi bugün kaçta bitecek? İşte ilçe ilçe İstanbul kesinti saatleri
İstanbul’da 14 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı kesinti programında kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek mahalle ve sokaklar açıklandı.
Peki, İstanbul'da elektrik kesintisi bugün ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi 14 Ağustos 2026 ilçeler ve kesinti saatleri.
ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?
İstanbul elektrik kesintisi 14 Ağustos 2026 Cuma günü uygulanacak planlı kesintilerin süresi bölgeye göre değişiklik gösterecek. BEDAŞ’ın resmi kesinti sorgulama ekranından ilçe seçilerek kesintinin hangi saatler arasında uygulanacağı ve hangi bölgelerin etkileneceği öğrenilebiliyor.
BEDAŞ’ın çalışma programında kesinti yaşanacak ilçe ve bölgeler belli oldu.
Elektrik kesintileri, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.
İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrikler belirli saatlerde kesilecek.
BEDAŞ tarafından yayımlanan programa göre kesintiler ilçe ilçe duyuruldu.
İstanbul’da elektrik kesintisinin ne kadar süreceği bölgeye göre farklılık gösterecek.
Arnavutköy’den Başakşehir’e kadar birçok ilçede planlı çalışmalar yapılacak.
Avcılar’da 14 Ağustos Cuma günü bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
Bağcılar’da bakım çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.
İstanbul’un farklı ilçelerinde elektrik kesintileri farklı saatlerde başlayacak.
Bazı ilçelerde elektrik kesintileri sabah saatlerinde başlayacak.
Bazı bölgelerde planlı kesintilerin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Gzt'de yer alan habere göre, İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Avrupa Yakası’ndaki bölgeler de bulunuyor.
BEDAŞ’ın açıkladığı programa göre kesintilerin saat aralıkları bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor.
İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Avrupa Yakası’ndaki bölgeler de bulunuyor.
BEDAŞ’ın açıkladığı programa göre kesintilerin saat aralıkları bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor.