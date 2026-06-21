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Kaynak: İHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde öğleden sonra meydana gelen feci trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Güzelce Mahallesi E5 kara yolu mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yiğit Şan'ın idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan sürücüyü gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla kaza yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yiğit Şan’ın kaza mahallinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü. Güvenlik güçleri, kazanın meydana geliş sebebini netleştirmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.