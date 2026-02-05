İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde saat 15.30 sıralarında seyir halindeki asansörlü nakliye kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa girdiği sırada refüjdeki ağaç ve yol tabelalarına çarptı.

Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra 4 katlı binanın girişindeki diş polikliniğine girdikten sonra kamyon şoförü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kadın ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAMYON VİNÇLE ÇIKARILDI

4 katlı binanın giriş katında bulunan diş polikliniğine giren asansörlü nakliye kamyonu vinç ile olay yerinden çıkarıldı.