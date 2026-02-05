Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Hatice Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi: Yükselecek

Hatice Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi: Yükselecek

Hatice Kolçak altın ve gümüşe dair, yatırımcılara seslendi. Kolçak, düşüşe dikkat çekerek “Bu düşüşler alım fırsatı, kademeli olarak değerlendirilmesi lazım” dedi.

Süleyman Çay Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Hatice Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi: Yükselecek - Resim: 1

Altın ve gümüşteki rekor yükselişin ardından yaşanan sert düşüşler pek çok yatırımcıyı tedirgin ediyor. Bu noktada bazı yatırımcılar, elindekileri ya çıkardı ya da çıkarmadı.

1 7
Hatice Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi: Yükselecek - Resim: 2

Sert düşüşler sonrası gram altın 7 bin 368 liradan Kapalıçarşı’da işlem görüyor. Gümüş ise 110 TL seviyesinde bulunuyor.

2 7
Hatice Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi: Yükselecek - Resim: 3

Son yaşanan gelişmelerin ardından ünlü ekonomist Hatice Kolçak altın ve gümüşe dair yayında çarpıcı analizlerde bulundu.

3 7
Hatice Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi: Yükselecek - Resim: 4

Altın ve gümüşte yaşanan düşüşlere ilişkin konuşan Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi. Kolçak, “Bu düşüşler alım fırsatı, kademeli olarak değerlendirilmesi lazım” şeklinde konuştu.

4 7
Hatice Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi: Yükselecek - Resim: 5

Ancak düşüş sonrası kaldıraçlı işlem yapan pek çok yatırımcının patladığını söyleyen Kolçak, “Dünyada da patladı. Türkiye'de de yapan varsa onlar da patladı” dedi.

5 7
Hatice Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi: Yükselecek - Resim: 6

Altın ve gümüşün geleceğine dair de konuşan Kolçak, “Altın ve gümüşte yükseliş devam edecek. Benim beklentim bu. En az bir yıl ve üstü düşünmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

6 7
Hatice Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi: Yükselecek - Resim: 7

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

7 7
