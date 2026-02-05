Altın ve gümüşteki rekor yükselişin ardından yaşanan sert düşüşler pek çok yatırımcıyı tedirgin ediyor. Bu noktada bazı yatırımcılar, elindekileri ya çıkardı ya da çıkarmadı.
Hatice Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi: Yükselecek
Süleyman Çay
Sert düşüşler sonrası gram altın 7 bin 368 liradan Kapalıçarşı’da işlem görüyor. Gümüş ise 110 TL seviyesinde bulunuyor.
Son yaşanan gelişmelerin ardından ünlü ekonomist Hatice Kolçak altın ve gümüşe dair yayında çarpıcı analizlerde bulundu.
Altın ve gümüşte yaşanan düşüşlere ilişkin konuşan Kolçak ‘alım fırsatı’ diyerek yatırımcılara seslendi. Kolçak, “Bu düşüşler alım fırsatı, kademeli olarak değerlendirilmesi lazım” şeklinde konuştu.
Ancak düşüş sonrası kaldıraçlı işlem yapan pek çok yatırımcının patladığını söyleyen Kolçak, “Dünyada da patladı. Türkiye'de de yapan varsa onlar da patladı” dedi.
Altın ve gümüşün geleceğine dair de konuşan Kolçak, “Altın ve gümüşte yükseliş devam edecek. Benim beklentim bu. En az bir yıl ve üstü düşünmeniz lazım” ifadelerini kullandı.
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.