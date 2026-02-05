Şişli Belediyesi, motosiklet sürücülerine düzenli ve güvenli park imkânı sunmak, trafik akışını daha güvenli hale getirmek için ilçedeki park alanlarını çoğaltıyor.



Bu kapsamda, özellikle trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda olmak üzere 150 noktada toplam bin motosiklet kapasiteli park alanlarının inşası başladı.

İlk etapta Teşvikiye, Feriköy, Duatepe ve Cumhuriyet mahallelerinde tamamlanan 130 kapasiteli park alanı, motosiklet kullanıcılarının hizmetine açıldı. Belirlenen caddelerde park yerleri özel işaretlemelerle belirlenirken, güvenlik bariyerleri de yerleştirildi.



Devam eden çalışmalarla hem motosikletlilerin düzenli ve güvenli park yapabilmesi hem de yaya ile araç trafiğinin olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.

Ekiplerin özveriyle sürdürdüğü çalışmalar sayesinde yeni park alanları etap etap tamamlanarak kısa sürede hizmete sunulacak.







