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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma öncesinde, adliyeye girişlere kısıtlama getirildi.Sabah saatleri itibariyle yalnızca adliyede çalışanlar, basın kartı sahibi gazeteciler ve duruşması bulunan kişiler adliyeye alındı.Duruşma, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün savunmasıyla başladı.Kaynak: Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakim karşısında: Dosyada hiçbir delil yok

"İFADELER TEK BAŞINA DELİL KABUL EDİLEMEZ"

Siyasi kariyerinden, belediyecilik anlayışından ve buna bağlı belediyecilik faaliyetlerinden örnekler anlatarak sözlerine başlayan Akgün, "Şeffaf, hesap vermeye hazır ve adalete güvenen bir yurttaş olarak karşınızdayım" dedi."Suç örgütü" iddialarını reddeden Akgün, "Dosyada hiçbir delil yoktur. İddianamede, bu akıl dışı iddiayı destekleyen hiçbir somut delil sunulmamıştır" diye konuştu.Etkin pişmanlık ifadelerinin “suç örgütü” iddiası için tek başına delil olarak kabul edilemeyeceğini belirten Akgün, iddianamede bazı kişilerin kendisinin “gizli kasası” olarak gösterildiğini ancak bu iddiayı destekleyen hiçbir somut delilin iddianamede yer almadığını söyledi.

"İHBAR MEKTUPLARINDA 'DUYDUM', 'KANAATİNDEYİM', 'İNANCINDAYIM' İFADELERİ VAR"

"İddianamedeki zayıflık, ihbar mektupları ile giderilmeye çalışılmıştır" diyen Hasan Akgün, "İhbar mektuplarını okuduğunuzda, ‘duydum’, ‘kanaatindeyim’, ‘inancındayım’ ifadelerini görürsünüz. Peki bunların hukuken delil kabul edilmesi mümkün müdür? Birilerinin isimsiz ihbar mektuplarında ‘duydum’, ‘düşünmekteyim’ demesi üzerine, ömrünü belediye başkanlığına adamış birisi için örgüt suçlamasının yöneltilmesi reva mıdır? Bu ihbar mektuplarının, şahsıma karşı siyasi husumet güden kişilerce hazırlanmış olduğu gerçeği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.Kaynak: Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakim karşısında: Dosyada hiçbir delil yok

"Kişisel husumetler sebebiyle hakkında CİMER başvurusu yapılmayan belediye başkanı var mıdır?" diye soran Akgün, hemen her belediye başkanı hakkında benzer başvuruların yapıldığını ancak hakkında CİMER başvurusu bulunan başka belediye başkanlarının yargılanmadığını savundu.

"SAVCILIK ÖYLE VARSAYDIĞI İÇİN KARŞINIZDAYIM"

İddianamede tamamen “varsayımlara dayalı” bir örgüt lideri isnadında bulunulduğunu söyleyen Akgün, “Somut delil olduğu için değil savcılık öyle varsaydığı için ‘örgüt lideri’ iddiasıyla karşı karşıyayım. Bu iddianın hiçbir dayanağı yoktur. Somut bir delil ortaya konuşmak yerine; dostluklarım, arkadaşlıklarım iddialara dayanak yapılmıştır. 1994 yılından bu yana Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yapmış birinin geniş bir sosyal çevresi olması bir ‘suç örgütü’ gibi gösterilmiş. Dostluklarım, aile ilişkilerim ve memurlarla olan alt-üst ilişkilerim kriminalize edilmeye çalışmış" şeklinde konuştuAkgün savunmasının sonunda, "İddiaları şiddetle reddediyorum. Ne benim ne de ailemin cebine tek kuruş haram para girmedi, giremez. Hayatımın hiçbir döneminde bu değerlerimden ödün vermedim. Tüm isnadlar gerçek dışıdır. Varsayımlar üzerinden şahsıma isnatlar yöneltilmiştir. Hiçbir somut delil ortaya konulamamıştır. Bu koşullarda şahsımın suçlanması mümkün değildir. Bir rüşvet veya menfaat sağladığımı gösteren hiç bir somut delil ortaya koyulmamıştır. Aylardır tutuklu olmamı sizlerin vicdanına havale ediyorum" dedi.

Hasan Akgün’ün savunmasını tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Ara sonrası Akgün'ün sorgusuna geçilecek.