Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan TIR’ı takibe aldı.

Gümrük sahasına gelen TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR, detaylı kontrol için araç arama hangarına alındı.

Burada yapılan arama ve kontrollerde; TIR’ın dorsesinde yasal yük üzerinde toplam 10 bin 400 elektronik sigara, 720 bin sigara filtresi, 84 oto parçası, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünleri ile 2 bin 520 adet ilaç ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.