CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından Ankara’da güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yaşanabilecek gelişmelere karşı personelin haftalık ve yıllık izinlerini iptal etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin aldığı kararla, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının kesin hükümsüz sayılmasına hükmedildi. Kararda ayrıca Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ise geçici olarak yeniden göreve iade edilmesi kararlaştırıldı.

CHP GENEL MERKEZİ ÇEVRESİNDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Kararın ardından CHP yönetiminin “baba ocağına sahip çıkma” çağrısı yapması üzerine çok sayıda partili genel merkez önünde toplanmaya başladı. Yaşanan hareketlilik sonrası Ankara Emniyeti güvenlik önlemlerini genişletti.

Emniyet birimlerine gönderilen talimat doğrultusunda, zorunlu durumlar dışında daha önce onaylanan izinlerin iptal edildiği ve tüm personelin aktif göreve çağrıldığı öğrenildi. Kent genelinde özellikle siyasi parti binaları ve kritik noktalarda güvenlik yoğunluğunun artırılması bekleniyor.