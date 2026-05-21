İstanbul'un Sarıyer ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde durdurulan bir sürücü, hayatının şokunu yaşadı.
Ehliyet sahipleri dikkat: Arkasını kontrol etmeyen yandı: Tam 4.700 TL cezası var
İstanbul Sarıyer'de yapılan trafik uygulamasında, tüm evrakları tam olmasına rağmen ehliyetinin son kullanma tarihi geçen bir sürücüye 4 bin 700 lira idari para cezası kesildi.Derleyen: Züleyha Öncü
CNN TÜRK'ün haberine göre yapılan incelemelerde sürücünün arabasında ve belgelerinde hiçbir eksik bulunamadı; ancak polisin dikkatinden kaçmayan detay ehliyetin arkasındaki "geçerlilik süresi" oldu.
Süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığı tespit edilen sürücüye anında 4 bin 700 lira idari para cezası kesildi
Milyonlarca Sürücü Arkadaki O Detayı Bilmiyor!
Trafik uzmanları, Türkiye'deki sürücülerin çok büyük bir bölümünün ehliyetlerin arka yüzünde yer alan 11. ve 12. maddelerdeki "son geçerlilik tarihlerini" asla kontrol etmediğini belirtiyor.
Yeni tip çipli ehliyetlerin ömürlük olmadığı, sınıflarına göre düzenli aralıklarla yenilenmesi gerektiği hatırlatılıyor.
Hangi Ehliyet Kaç Yıl Geçerli? (Sınıflara Göre Liste)
Direksiyon Eğitmeni Önder Kaya, sürücülerin ezbere hareket etmemesi gerektiğini belirterek ehliyet sınıflarına göre yasal geçerlilik sürelerini şu şekilde sıraladı:
A1, A2, A ve B Sınıfı Ehliyetler (Motosiklet ve Otomobil): 10 YIL geçerlidir.
C, D ve E Sınıfı Ehliyetler (Kamyon, Çekici, Otobüs): 5 YIL geçerlidir.
Bu sürelerin bitiminden sonra ehliyetler yasal olarak "hükümsüz" sayılıyor ve bu belgelerle direksiyon başına geçmek, ehliyetsiz araç kullanmakla benzer cezai yaptırımlara yol açıyor.
4.700 TL Ceza Yememek İçin Ne Yapmalı?
Uzmanlar, basit bir kontrolün sizi binlerce liralık cezadan kurtaracağını belirterek ehliyet süresini uzatmak (yenilemek) isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımları paylaştı. Randevu alıp Nüfus Müdürlüğü’ne gitmeden önce şu belgelerin tamamlanması şart:
1. Sağlık Raporu:
Sürücü olur sağlık raporunun yetkili bir sağlık kuruluşundan veya aile hekiminden alınması gerekmektedir.
2. Biyometrik Fotoğraf:
Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf hazır bulundurulmalıdır.
3. Nüfus Müdürlüğü Başvurusu:
Belgelerle birlikte randevu alınarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır.