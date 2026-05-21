21 Mayıs 2026 Perşembe
Dışkı tespit edilen ünlü maden suyuna şok baskın: Milyonlarca şişesi toplatılmıştı

Geçmişte ürünlerinde dışkı kökenli bakteri tespit edilmesiyle dünya genelinde büyük bir skandala imza atan ve milyonlarca şişesini toplatmak zorunda kalan ünlü maden suyu üreticisi, bu kez adli bir operasyonla sarsıldı.

Züleyha Öncü
Gıda devi Nestle bünyesinde faaliyet gösteren Fransız Perrier markasının tesislerine güvenlik güçleri ve denetim ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Şirket hakkında "tüketiciyi yanıltma" ve "hile" iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Nestle cephesinden yapılan ilk açıklamada, Fransa'daki adli makamlar tarafından gerçekleştirilen arama ve baskın işlemleri doğrulanırken, yetkililerle tam bir iş birliği içinde hareket edildiği kaydedildi.

Radio France'ın aktardığı bilgilere göre, adli süreci tetikleyen adım bir tüketici hakları savunucusu grubundan geldi.

Grubun, Paris Savcılığına şirket hakkında tüketicileri aldattığı ve hileli yöntemlere başvurduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık düğmeye bastı ve adli arama kararları uygulandı.

Fransa'nın dünyaca ünlü markası Perrier, aslında uzun süredir hukuki ve idari denetimlerin kıskacında bulunuyor.

Şirketin kaynak sularında daha önce insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden "dışkı kökenli bakteri" saptanmıştı.

2024 yılında Fransa genelinde yapılan resmi kontrollerde, ürünlerde ölümcül riskler barındıran E. coli ve koliform bakterilerine rastlanmış, skandalın büyümesi üzerine milyonlarca şişe maden suyu piyasadan çekilerek imha edilmişti.

Yaşanan bu hijyen ve kalite fiyaskolarının ardından, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa'daki düzenleyici kurullar radikal bir karar almıştı.

Perrier ürünleri, mevzuattaki sıkı kriterleri karşılayamadığı için korunan ve prestijli bir kategori olan “doğal maden suyu” statüsünü resmen kaybetmişti.

Son baskınla birlikte markanın üzerindeki güvenilirlik baskısı daha da derinleşti.

