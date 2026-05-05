CHP'ye mutlak butlan davası kamuoyundaki sıcaklığını korurken, MHP'li Feti Yıldız'dan manidar bir paylaşım geldi. Davada mutlak butlan kararı çıkması durumunda Özgür Özel ve yönetiminin yerine hukuken Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin geleceğini vurgulayan Yıldız, dava içeriği hakkında da bilgi verdi.

Feti Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Kurultayda , "delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı" iddiasıyla iptal davası açılmıştı..

Yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti.

Mahkemenin ret kararı istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

İstinaf mahkemesi inceleme sürecinde, İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istedi. Mahkeme halen tüm bu belgeleri incelemektedir.

'KILIÇDAROĞLU HUKUKEN GELEBİLİR"

Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir.

GÖZLER 6 MAYIS'TA

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" ve "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla açılan ceza davasında ise 12 sanık yargılanıyor.

Davanın beşinci duruşması 6 Mayıs'ta yapılacak.

Feti Yıldız'ın bu paylaşımı dava öncesi 'manidar bir paylaşım' olarak değerlendirildi.