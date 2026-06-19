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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti döneminde kamu yatırımları kapsamında müteahhitlere yapılan ödemelerin büyüklüğü bütçe verilerine yansıdı.

2026'nın ilk beş ayında karayolu, demiryolu, hastane ve kamu hizmet binaları projeleri için bütçeden toplam 198 milyar 522 milyon 872 bin TL harcandı.

Muhalefet ve çeşitli denetim raporlarında uzun süredir tartışma konusu olan kamu ihaleleri, AK Parti iktidarı döneminde önemli bütçe kalemlerinden biri olmayı sürdürdü. Bütçe gerçekleşmelerine göre, Ocak-Mayıs döneminde "müteahhitlik giderleri" başlığı altında yaklaşık 200 milyar TL ödeme yapıldı.

İLK SIRADA KARAYOLLARI VAR



BirGün’ün haberine göre, beş aylık dönemde karayolu projelerini üstlenen firmalara 44 milyar 798 milyon 634 bin TL aktarıldı. Kamu hizmet binalarının yapımını üstlenen yüklenicilere yapılan ödeme ise 20 milyar 303 milyon 947 bin TL olarak kayıtlara geçti.



DEMİRYOLU VE HASTANE PROJELERİNE MİLYARLIK ÖDEMELER



Toplam 25 kalemde gerçekleşen müteahhitlik giderleri içinde demiryolu ve sağlık yatırımları da yer aldı. Demiryolu projeleri için müteahhitlere 18 milyar 13 milyon 874 bin TL, hastane projeleri için ise 25 milyar 62 milyon 177 bin TL ödeme yapıldı.

SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARI



Sayıştay'ın çeşitli denetim raporlarında, bazı büyük kamu projeleri için idarelerin kendi imkanlarıyla gerçekleştirebileceği işler için dışarıdan hizmet alımına gidildiği yönünde tespitlere yer verildi.

Denetim raporlarında, kamu kurumlarının bünyesindeki mühendis, tekniker ve diğer teknik personelin proje hazırlama, danışmanlık, raporlama ve bazı yapım işlerini yürütebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Sayıştay, kurumların kendi kaynaklarıyla yapabileceği işler için dışarıdan hizmet satın alınmasının kamu kaynaklarında gereksiz harcamalara yol açabileceğine dikkat çekerken, bazı hizmet alımlarının Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında da denetime konu edildiğini kaydetti.