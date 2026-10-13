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Kaynak: DHA

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tente ve saçakların altına sığınırken, pazar alanları ile bazı iş yerlerini su bastı.

Yoğun yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sağanak yağışın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

VALİLİKTEN 3 İLÇEYE FIRTINA UYARISI

Bursa Valiliği, 14-15 Ekim tarihlerinde Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi.

Vatandaşlardan ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.