Bursaspor, Nesine 2. Lig’de sezonu zirvede tamamlayarak yeniden yükselişini sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasını düzenlenen görkemli törenle aldı.

BİNLERCE TARAFTAR AKIN ETTİ

Kutlamaların adresi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı oldu. Binlerce Bursaspor taraftarı tribünleri doldururken, statta uzun süre unutulmayacak görüntüler ortaya çıktı. Meşaleler, marşlar ve tezahüratlar geceye damga vurdu.

KUPAYI HACIOSMANOĞLU VERDİ

Törende futbolcular tek tek anons edilerek sahneye davet edildi.

Madalyalar ve şampiyonluk kupası, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından takdim edildi.

BAŞKAN VE TAKIMDAN ŞAMPİYONLUK POZU

Futbolcular, teknik heyet, yönetim kurulu ve Kulüp Başkanı Enes Çelik birlikte kupayı kaldırdı.

Yeşil-beyazlı camia, bu anı büyük alkış ve tezahüratlarla kutladı. Törende ayrıca Gökhan Kırdar ve Rumeli Ekrem de konser verdi.