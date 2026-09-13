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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor ile Erokspor karşı karşıya geldi. Dört gole sahne olan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bursaspor karşılaşmada 16. dakikada Kelechi Iheanacho ile öne geçti. Erokspor, yalnızca 2 dakika sonra Mikail Okyar'ın golüyle eşitliği sağladı. Yeşil-beyazlılar 20. dakikada Henrique'nin golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

EROKSPOR İKİNCİ YARIDA EŞİTLİĞİ BULDU

Konuk ekip, ikinci yarıya golle başladı. Yusuf Erdoğan, 51. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Batman Petrolspor'un mağlup olduğu haftada önemli bir fırsat yakalayan Bursaspor, beraberliğin ardından puanını 16'ya yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Erokspor ise 5 puana çıktı.

SIRADAKİ RAKİP BATMAN PETROLSPOR

Ligin gelecek haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor, Batman Petrolspor'a konuk olacak. Erokspor ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.