Premier Lig'in 4. haftasında Coventry ile Brighton karşı karşıya geldi. Konuk ekip, rakibini 5-0 mağlup ederek haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.
Brighton'ın farklı galibiyetini getiren golleri Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouye, Pascal Gross, Lewis Dunk ve Yasin Ayari kaydetti.
COVENTRY 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi ekipte Taiwo Awoniyi, karşılaşmanın 53. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Kalan bölümde sayısal üstünlüğünü de kullanan Brighton, maçta rahat bir galibiyete uzandı.
FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Coventry'de Sidiki Cherif ise 60. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Brighton puanını 7'ye yükseltirken Coventry ilk 4 hafta sonunda puanla tanışamadı.