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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Tophane’deki Haşim İşcan Parkı altında yer alan Bizans galerilerinde incelemelerde bulundu. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve belediye bürokratlarının da katıldığı ziyarette, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Müze Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının yeniden başlatıldığı duyuruldu.

ÇEVRE DÜZENLEME VE RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANIYOR

Bölgenin 8 bin 500 yıllık çok katmanlı yapısına dikkat çeken Başkan Vekili Şahin Biba, alt kotta 10 farklı mekândan oluşan galerilerin yer aldığını belirterek; üst kotta Bizans, Osmanlı ve Hamidiye Gureba Hastanesi’ne ait izlerin bulunduğunu aktardı. Kazı çalışmaları sürerken bir yandan da alanın çevre düzenlemesi ve restorasyon projelerinin hazırlandığı ifade edildi.

Bölgeyi yaşayan tarihin bir parçası yapmak istediklerini belirten Biba, galerilerin dijital sergi alanlarına dönüştürülmesinin planlandığını söyledi. Tophane ve Hisar’ı bütüncül bir miras alanı olarak ele aldıklarını vurgulayan Biba, çalışmalar tamamlandığında alanın yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir tarihle buluşma durağı olacağını dile getirdi.