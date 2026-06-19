Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 20-21 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri sınava girecek adaylara toplu ulaşımın ücretsiz olacağına açıkladı. Üniversite adayları, cumartesi ve pazar günleri 07.00-19.00 saatleri arasında sınav giriş belgelerini ibraz ederek toplu ulaşımdan (BursaRay, tramvay, otobüs) ücretsiz yararlanabilecek.



Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS’de ter dökecek olan tüm adaylara başarılar dileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Tüm adayların hedefledikleri veya gönüllerinden geçen üniversitelere yerleşmelerini temenni ediyorum. Gençlerimizin ve tüm adayların sınav yerlerine daha rahat ulaşabilmesi adına cumartesi ve pazar günleri ücretsiz toplu ulaşım desteği veriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak YKS hazırlık kurslarında olduğu gibi tercih döneminde de gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.