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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kentin en işlek noktalarından biri olan Yalova Caddesi üzerinde bulunan ve kökünün çürüdüğü tespit edilen tarihi bir çınar ağacı yola devrildi.

Çınarın gövdesi ve geniş dalları caddenin tamamını kapatırken, o esnada yol kenarında park halinde bulunan bir hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın yaşandığı esnada caddede yaya ve araç trafiğinin seyrek olması, olası bir yaralanma veya can kaybının önüne geçerek bir faciayı engelledi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri, elektrikli testereler yardımıyla devrilen tarihi ağacı parçalara ayırdı. Hummalı bir çalışmanın ardından ağaç parçaları yoldan temizlendi ve Yalova Caddesi'ndeki trafik akışı yeniden normale döndürüldü.