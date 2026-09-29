Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların bildirdiği çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyen durumlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Tahtakale Mahallesi’nde çöp biriktirildiği belirtilen bir ev için çalışma gerçekleştirdi.

Evden çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbarın ardından bölgeye giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinlerinin şikâyetlerini de dikkate alarak evde inceleme yaptı. Gerekli resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından başlatılan temizlik çalışması kapsamında evde biriken atıkların tahliyesine geçildi.

Yürütülen çalışma sonucunda yaklaşık 2 kamyon dolusu çöp ve atık malzeme evden çıkarıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği temizlikle birlikte içeride biriken atıklar tamamen tahliye edilirken, çevre ve halk sağlığı açısından sorun oluşturan durum da ortadan kaldırıldı.

Temizliğin tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin uzun süredir dile getirdiği kötü koku şikâyeti de sona erdi. Mahalle sakinleri, çalışmanın gerçekleştirilmesi dolayısıyla Osmangazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.