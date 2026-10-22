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UTKU BEYCAN - YENİÇAĞ

2009-2012 yılları arasında Devrimci Karargah dosyasında görev yapan yargı mensupları hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında dönemin hâkim ve savcılarının da bulunduğu 22 sanığın, hukuka aykırı gözaltı ve tutuklama işlemleri nedeniyle yargılanması talep ediliyor.

Mehmet Berk, Ömer Diken, Ali Efendi Peksak ve Metin Özçelik'in de aralarında yer aldığı sanıklar, görevlerinden kaynaklanan yetkileri kötüye kullanarak kişilerin özgürlüklerini hukuka aykırı biçimde kısıtlamakla suçlanıyor. Savcılık, sanıklar hakkında 10 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası verilmesini istiyor.

İddianamede, şüphelilerin yargı yetkisini FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda kullandıkları belirtiliyor. Savcılığın değerlendirmesinde, kararların tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri yerine örgütsel ilişkiler ve ideolojik yaklaşımlar doğrultusunda alındığı iddiasına yer veriliyor.

Dosyada ayrıca yeterli ve somut delil bulunmadığı ileri sürülen durumlarda kişilerin tutuklandığı, tutukluluklarının devamına karar verildiği ve tahliye taleplerinin reddedildiği belirtiliyor. Söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu iddiası, sanıklara yöneltilen suçlamaların temelini oluşturuyor.

HANEFİ AVCI: KENDİ DOSYAMDA 7-8 HÂKİM VE SAVCI YARGILANACAK

Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, YENİÇAĞ'a yaptığı açıklamada, yeni soruşturmanın kendisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin şikâyetleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Avcı'nın aktardığına göre, söz konusu yargı mensupları daha önce örgüt suçundan yargılanarak ceza aldı ve meslekten ihraç edildi. Ancak bu mahkûmiyetlerin ardından, görev sırasında gerçekleştirildiği haksız tutuklama ve özgürlüğü kısıtlama işlemlerinin ayrıca ele alınması gerektiği yönünde bir hukuki değerlendirme yapıldı.

Avcı, örgüt suçundan verilen cezaların diğer iddiaları da kapsayan bir çerçevede değerlendirildiğini, bu nedenle daha önce aynı süreçteki işlemler için ayrı cezalandırma yoluna gidilmediğini anlattı. Yargıtay'ın ise görev suçu niteliğindeki işlemler nedeniyle ayrıca ceza verilmesi gerektiği yönünde karar aldığını söyledi.

Birinci sınıf hâkim ve savcılar hakkındaki yargılama usulü nedeniyle sürecin önce Bakırköy'de yürütüldüğünü aktaran Avcı, dosyanın ilgili aşamalardan sonra Yargıtay'a gönderilerek Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde görülmesinin söz konusu olabileceğini belirtti.

AVCI'NIN DOSYASINDA GÖREV ALAN YARGI MENSUPLARI DA SUÇLANIYOR

Avcı, kendi dosyasında görev yapan yargı mensuplarından 7-8'inin haksız tutuklama veya tutukluluğu sona erdirmeme iddiaları nedeniyle yargılanacağını söyledi.

Avcı'nın açıklamasına göre, Devrimci Karargah soruşturmasında yalnızca ilk tutuklama kararını veren hâkimler değil, daha sonraki dönemlerde tutukluluğun devamına karar verenler de inceleme kapsamında bulunuyor. Tutukluluğun belirli aralıklarla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Avcı, bir kişinin cezaevinde kalmaya devam etmesine farklı hâkimlerin karar verebildiğini, her bir işlemin sorumluluğunun ayrıca ele alınabileceğini ifade etti.

Avcı, aynı kişinin birden fazla kez haksız biçimde tutuklanması veya tutukluluğunun uzatılması durumunda, bu işlemlere imza atan yargı mensuplarının ayrı suçlamalarla karşılaşabileceğini anlattı. Örneğin 10 kişinin haksız yere tutuklandığı iddiasının bulunduğu bir dosyada, her bir kişi yönünden ayrı değerlendirme ve ceza talebi gündeme gelebileceğini söyledi.

DEVRİMCİ KARARGAH ÜYELERİ İLE ÖRGÜTLE İLGİSİ OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLEN KİŞİLER AYRILIYOR

Avcı, tutuklama ve tutukluluğun uzatılması kararlarının farklı hâkimler tarafından verilmiş olabileceğine dikkat çekerek, soruşturmanın kapsamının bu işlemlerin kimler tarafından gerçekleştirildiğiyle bağlantılı olduğunu anlattı. Bu nedenle yargılanacak kişilerin sayısının tek başına davanın göstermelik olduğu sonucunu doğurmadığını ifade etti.

Devrimci Karargah dosyasındaki kişilerin durumlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Avcı, örgütün varlığını ve örgüt mensubu olduğu kabul edilen kişilerin yargılanmasını, örgütle bağlantısı bulunmayan kişilerin aynı yapı içinde değerlendirilmesinden ayrı tuttu.

Avcı, gerçek Devrimci Karargah üyelerinin örgüt mensubu olarak yargılandıklarını ve örgüt üyeliği isnadını kabul ettiklerini söyledi. Yeni davada tartışılan konu, Devrimci Karargah örgütünün var olup olmadığı değil; örgütle bağlantısı bulunmayan kişilerin bu yapıyla ilişkilendirilerek özgürlüklerinden yoksun bırakılması. Bu kapsamda, söz konusu tutuklama kararlarını veren veya tutukluluğun devamına hükmeden yargı mensuplarının sorumluluğunun incelendiğini belirtti.

DAVANIN KAPSAMI HAKSIZ TUTUKLAMA VE TUTUKLULUĞUN UZATILMASI

Avcı, bu dosyada hâkim ve savcıların işkence iddiaları veya cezaevinde geçirilen sürenin tamamı ve cezaevindeki baskı nedeniyle değil, haksız tutuklama ve tutukluluğun devamına ilişkin kararlar nedeniyle yargılandıklarını söyledi.

Avcı, hangi yargı mensubunun hangi tutuklama işleminde görev aldığına bakıldığını ve sorumluluğun bu kararlar üzerinden değerlendirildiğini ifade etti. Dolayısıyla dosyanın, cezaevinde yaşanan bütün olayları kapsayan genel bir soruşturma olmadığını; kişilerin özgürlüklerinin hukuka aykırı biçimde kısıtlanmasına ilişkin kararlarla sınırlı olduğunu vurguladı.