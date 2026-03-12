Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Oktay S. (23) idaresindeki otomobil, Kestel istikametine doğru seyir halindeyken Yusuf Y. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Araç ikiye bölündü. Sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan yetkililer sıksık sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmayı sürdürüyor.