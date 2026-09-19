Kaynak: AA / İHA

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, festival kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte stantları gezerek vatandaşlara börek ikram etti.

Festivalde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank’a, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa ziyareti sırasında bir vatandaşın börek ikramını geri çevirdiği görüntüler soruldu.



“SENARYO OLMAYINCA GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR”

O anları izlediğini söyleyen Varank, Özel’in tavrının yalnızca ikramı kabul etmemekle sınırlı kalmadığını savundu.





Varank, “Görüntüleri izledim, geri çevirmenin biraz ötesindeydi maalesef. Adeta vatandaşı azarlarcasına, itiş kakışta, ikramda bulunan bir vatandaşa böyle davranmak… Daha sonra soru soran bir vatandaşa ‘Allah kahretsin’ diyerek bela okumak, bir siyasetçinin yapmaması gereken işler” dedi.



Varank açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Adeta vatandaşı azarlarcasına, itiş kakışla, ikramda bulunan bir vatandaşa öyle davranmak… Daha sonra sizler de izlemişsinizdir, soru soran bir vatandaşa ‘Allah kahretsin’ diyerek bela okumak, aslında bir siyasetçinin yapmaması gereken işler. Ben bile o görüntülerden hem rahatsız oldum hem üzüldüm.

Vatandaşlarımızla nasıl konuşulması gerektiğini bilebilecek tecrübesi olan bir siyasetçi. Ama söylediğim gibi bu arkadaşlar maalesef hep bir oyunun içerisindeler. Kendilerini farklı göstermeye çalışıyorlar. Ancak siyasette samimiyet önemli.



'HEM RAHATSIZ OLDUM HEM ÜZÜLDÜM'





Vatandaşların tabii ki soruları da olacak, size ikramlarda da bulunmak isteyecekler. Vatandaşla nasıl konuşulması, vatandaşla nasıl hemhâl olunması gerektiğini bilmek gerekiyor. Ben üzüldüğümü özellikle ifade etmek istiyorum.

Tabii böreği yemek ona nasip olmadı ama burada birçok vatandaşımız Bursa’nın lezzetlerini tatmış oldu. Herkese Bursa’nın lezzetlerini tatmak da nasip olmaz diyebiliriz. Gerçekten bu açıklama da çok talihsiz bir açıklama.”