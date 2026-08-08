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Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir koltuk imalathanesinde bir kurtarma operasyonu yaşandı. Çalıştığı sırada şeker tüketen Ş.Y. isimli kadın personelin, şekerin boğazına kaçması üzerine bir anda nefesi kesildi.

İş arkadaşının nefes almakta zorlandığını ve boğulma tehlikesi geçirdiğini anlayan kadın çalışan, zaman kaybetmeden müdahalede bulundu. Arkadaşına doğru teknikle Heimlich manevrası uygulayan çalışan, tıkanıklığa neden olan şekerin çıkmasını sağladı. Müdahalenin ardından rahat bir nefes alan Ş.Y., tehlikeyi atlatmış oldu.

Fabrikada kısa süreliğine endişe yaratan olay, duyarlı personelin soğukkanlı ve doğru müdahalesi sayesinde olumsuz bir sonuç doğurmadan engellendi. Dehşet anları ve yaşanan kurtarılma süreci ise firmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.