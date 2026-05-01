BOSCH BURSA’DAN KADEMELİ VEDA: İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 25’İ ÇIKARILIYOR

Otomotiv yan sanayisinin küresel devi Bosch, Bursa’daki üretim tesislerinde ciddi bir operasyonel daralmaya gidiyor. Fabrika yönetiminin gece vardiyasında çalışanlara duyurduğu iddia edilen plana göre, şirket mevcut kadrosunda yüzde 25’e varan bir tenkisat hedefliyor. Yaklaşık 5 bin mavi yaka ve 900 beyaz yaka çalışanın istihdam edildiği dev tesiste, işten çıkarmaların yıllara yayılan bir takvimle gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

KRİTİK TAKVİM: 2027 VE 2030 HEDEFLERİ

Şirketin stratejik küçülme planı iki aşamadan oluşuyor:

Mavi Yaka: 2027 yılının sonuna kadar 1.150 mavi yaka çalışanla yolların ayrılması planlanıyor.

Beyaz Yaka: 2030 yılı sonuna kadar ise 250 beyaz yaka çalışanın işine son verileceği belirtiliyor.