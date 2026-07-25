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Kaynak: İHA

Burdur'da gece saatlerinde meydana gelen talihsiz olayda bir kişi yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Olay, Konak Mahallesi Ototamirciler 5. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki A.K., park halindeki kamyonetinden malzeme indirdiği esnada dengesini sağlayamayarak araçtan aşağı düştü.

Düşmenin şiddetiyle kafasını sert zemine çarpan A.K., ağır yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği alanda detaylı incelemelerde bulunurken, vakayla ilgili başlatılan tahkikat sürdürülüyor.