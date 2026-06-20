Kaynak: İHA

Burdur’da ikamet eden 47 yaşındaki Dağıstan Yılmaz, eşi 37 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve kızları 19 yaşındaki Eylül Rana Yılmaz ile 17 yaşındaki Mizgin Yılmaz, aynı dönemde üniversite sınavına hazırlanma kararı aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda ter döken aile üyeleri, sınav merkezine birlikte geldi. Sınav öncesinde birbirlerine başarı dileklerinde bulunan aile, yıllardır kurdukları hedef doğrultusunda sınav heyecanını birlikte yaşadı.

“Çocuklarımla aynı sınava girmek en büyük hayalimdi”

Üniversite eğitimi alma isteğini yıllardır içinde taşıdığını belirten Dağıstan Yılmaz, çocuklarıyla aynı sıralarda sınava girmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. İş hayatını sürdürürken eğitimini de aksatmamaya çalıştığını ifade eden Yılmaz, “Uzun zamandır çocuklarımla birlikte üniversite sınavına girme hayalim vardı. Bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnsan isterse her yaşta okuyabilir. Bu düşünceyi çevremdeki insanlara da göstermek istedim. Ailecek ders çalışıyor, soruları birlikte çözüyor ve birbirimize destek oluyoruz. Zaman zaman geride kaldığımızı düşünsek de azmimizden vazgeçmedik” dedi.

“Bu gururu yaşamak her anne babaya nasip olmaz”

Ayşe Yılmaz ise çocuklarıyla aynı hedef doğrultusunda ilerlemenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti. Duygularını ifade etmekte zorlandığını söyleyen Yılmaz, “Bugün bizim için çok özel bir gün. Çocuklarımızla birlikte aynı sınava girmek tarif edilmesi güç bir mutluluk. Okumanın yaşı olmadığını düşünüyorum. Benim en büyük hayalim, kızlarımla birlikte bu sınav heyecanını yaşamaktı. Şimdi bunu başarmanın gururunu taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu kez mezuniyet sevincini de birlikte yaşayacağız”

Ailesiyle aynı gün sınava girmekten dolayı heyecan duyduğunu dile getiren Mizgin Yılmaz ise hazırlık sürecinin zaman zaman zorlu geçtiğini anlattı. Spor antrenmanlarıyla ders programını dengelemeye çalıştığını belirten genç öğrenci, “Hem çok mutluyum hem de biraz heyecanlıyım. Sınav salonlarımız birbirine çok yakın. Ders çalışırken ailemin desteğini her zaman hissettim. Annem ve babamın da sınava gireceğini öğrendiğimde oldukça şaşırmıştım. Açıkçası ailece mezun olacağımızı hiç düşünmemiştim. Şimdi hedefimiz aynı üniversite yolculuğunu sürdürmek ve mezuniyet sevincini de birlikte yaşamak” diye konuştu.