Olay, gece saatlerinde kentin en işlek noktalarından biri olan Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılan ve bu sırada alkol alan Ö.A., yönetimindeki 09 AHR 936 plakalı otomobille seyir halindeyken kontrolünü kaybederek yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Kazanın ardından durmayarak olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü için araç sahipleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, eşkali belirlenen aracı cadde üzerinde seyir halindeyken kısa sürede durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü Ö.A.’nın 1.28 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye şu yaptırımlar uygulandı:

Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

25 bin TL idari para cezası kesildi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi.



Olayın en dikkat çekici anı ise polis merkezine götürülme aşamasında yaşandı. Sürücü Ö.A. ile aynı araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen yolcu, arkadaşının zor anlarında yanında kalmak yerine, "Ben şimdi eve gidip yatacağım" dedi. Arkadaşının bu tavrı karşısında şaşkınlık yaşayan sürücü Ö.A., "Öyle şey mi olur, satıyorsun beni!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle son bulan tartışmanın ardından, hasarlı araçlar ve alkollü sürücü hakkında gerekli yasal işlemler tamamlandı.