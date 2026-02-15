Trendyol Süper Lig'in 22. haftasonda Kocaelispor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Gazşantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GAZİANTEP FK: 'YİNE GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ'

Karşılaşmanın 47'înci dakikasında Nazım Sangare'nin kırmızı kartla oyundan atılmasıyla sahada 10 kişi kalan Gaziantep FK hakem Fatih Tokail'i resmi sosyal medya hesabından hedef aldı.

Kariyerinde iki Süper Lig maçı var; ikisi de takımımızın oynadığı maçlar!



Yine görevini yerine getirdi! pic.twitter.com/72qhWlZBol — Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 15, 2026

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kariyerinde iki Süper Lig maçı var; ikisi de takımımızın oynadığı maçlar! Yine görevini yerine getirdi!" ifadeleri kullanıldı.

BURAK YILMAZ: 'HAKEMLE KOCAELİSPOR BARIŞTI'

Burak Yılmaz da maç sonu benzer açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

Bugün kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da bir hakem faciası vardı. Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kocaelispor'la barışmaya gelmiş, sosyal medyada paramparça edilmiş bir hakemle ben bugün Kocaelispor'un barıştığını düşünüyorum. Harika. Barışlar güzeldir.

'BUGÜN GEREĞİNİ YAPIP HEMEN KIZAĞA ÇEKECEKLER'

Hakem zannediyorum, kariyeri boyunca 2 Süper Lig maçı yönetmiş. İkincisi de bu oluyor. Neden buraya gönderildikleri çok belli. Bugün gereğini yapıp, onu hemen kızağa çekecekler. Zaten maç vermedikleri bir hakem. Bize bunu yapanlar da muvaffak oldular. Ama bu kesinlikle bahane değil, biz de bugün kötü oynadık.

'NEDENİNİ BEN BİLİYORUM'

Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremiyoruz. Penaltılar, frikikler, kırmızı kartlar sürekli bize oluyor. Bunun nedenini de ben biliyorum. Yaşamış olduğum bir olay var, yaşamış olduğum bir durum var. Onu da zamanı gelince açıklayacağım. Gaziantepspor için buradayım. Ne kendi hakkımı ne de Gaziantepspor'un hakkını yedireceğim."