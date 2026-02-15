Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler: Zirvede Hollanda var

SEKTÖREL BAZDA TOPTAN PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Sektörel bazda ele alındığında ise e-ticaret platformlarına yönelik yatırımların etkisiyle toptan ve perakende ticaret sektörü ilk sıradaki yerini aldı. Böylece toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 32'lik pay ve 3 milyar 52 milyon dolarla 2025 yılında en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör oldu.