Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler: Zirvede Hollanda var

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulan aralık ayı ödemeler dengesi verileriyle beraber Türkiye'nin 2025 senesi için UDY performansı netleşti.
Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) tutarı, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,2 artarak 13,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.Derleyen: Baran Yalçın
Türkiye, 2025 yılı genelinde güçlü bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sene Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı, 2024 yılına kıyasla yüzde 12,2 artarak 13,1 milyar dolara çıktı.
EN FAZLA YATIRIMI HOLLANDA YAPTI
Geçen sene Türkiye'ye en fazla uluslararası doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında Hollanda 2 milyar 863 milyon dolarla ilk sıradaki yerini alırken, 1 milyar 164 milyon dolarla Lüksemburg ikinci, 1 milyar 138 milyon dolarla Kazakistan ise üçüncü sırada yer aldı.
Bu üç ülkeyi sırasıyla Almanya, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Birleşik Krallık ve İrlanda takip etti.
SEKTÖREL BAZDA TOPTAN PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR
Sektörel bazda ele alındığında ise e-ticaret platformlarına yönelik yatırımların etkisiyle toptan ve perakende ticaret sektörü ilk sıradaki yerini aldı. Böylece toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 32'lik pay ve 3 milyar 52 milyon dolarla 2025 yılında en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör oldu.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından aktarılan Küresel Yatırım Trendleri İzleme Raporu'nda bulunan verilere göre 2025 senesinde küresel doğrudan yatırım akımlarında temkinli bir toparlanma göz önüne serildi.
Fakat söz konusu yükseliş büyük ölçüde gelişmiş ülkeler ve finans merkezleri kaynaklı meydana geldi. Gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırımların ise yüzde 2 oranında düştüğü görüldü.
Bu küresel görünüm nedeniyle Türkiye, 2025 senesinde yaptığı yüzde 12,2'lik yükselişle küresel eğilimlerden pozitif ayrışan ülkeler arasında yerini aldı.