Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor evinde Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

KOCAELİSPOR KIRMIZI KARTTAN SONRA FARKI ARTIRDI

Karşılaşmanın ilk yarısını Daniel Agyei'nin golüyle 1-0 önde kapatan Kocaelispor Nazım Sangare'nin ikinci yarının başında oyundan atılmasıyla birlikte Serdar Dursun ve Rivas ile farkı artırarak sonuca gitti.

BURAK YILMAZ HAKEM SÖZÜNÜ TUTAMADI

Daha önce gördüğü kırmızı karttan sonra yaptığı bir açıklamasında "Bir daha beni hakeme itiraz ederken görmeyeceksiniz" diyen Burak Yılmaz Kocaelispor maçının 40'ıncı dakikasında hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

İKİNCİ DÖNEMİNDE BAŞARILI FORMUNU DEVAM ETTİREMEDİ

Burak Yılmaz'ın ikinci döneminde Gaziantep FK 1 galibiyet, 2 beaberlik ve 3 mağlubiyet alarak sezon başlangıcındaki görüntüsünden uzak bir form grafiği sergiledi.

Kocaelispor puanını 30'a yükselterek 28 puanda kalan Gaziantep FK'nın önüne geçti.