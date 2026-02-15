Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tarım ve taşımacılıkta teknolojinin ilerlemesi tek tırnaklı hayvanların kullanımını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Tarih boyunca kırsal ekonominin önemli bir parçası olan at, eşek ve katır popülasyonu hızla küçüldü.

1991 yılında toplam 1 milyon 631 bin 144 olan at, eşek ve katır varlığı 2006’da 608 bin 845’e düştü. 2006’da 204 bin 352 at, 329 bin 475 eşek ve 75 bin 18 katır bulunan ülkede 2016 itibarıyla at sayısı 120 bin 40’a, eşek sayısı 151 bin 439’a, katır sayısı 38 bin 229’a geriledi. Geçen yıl ise at varlığı 65 bin 339, eşek varlığı 60 bin 332, katır varlığı 12 bin 398 olarak belirlendi. 2006’dan 2025’e kadar atlarda yüzde 68, eşeklerde yüzde 81, katırlarda yüzde 83 kayıp yaşandı. Aynı dönemde deve sayısı 1055, domuz sayısı 1388 olarak kaydedildi.

Türkiye’nin toplam canlı hayvan varlığı 2006’da 43 milyon 232 bin 86 iken geçen yıl 75 milyon 583 bin 303’e ulaştı. TÜİK verilerine göre sığır varlığı 17 milyon 544 bin 200, manda varlığı 164 bin 785, koyun varlığı 46 milyon 688 bin 813, keçi varlığı 11 milyon 185 bin 505 olarak gerçekleşti. Kümes hayvanları arasında hindi sayısı 3 milyon 192 bin, ördek sayısı 389 bin, kaz sayısı 1 milyon 264 bin düzeyinde kayıtlara geçti.