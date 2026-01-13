Gaziantep FK ile Kocaelispor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören teknik direktör Burak Yılmaz sinirlerine hakim olamayarak yardımcı hakemin üzerine yürümüştü.

Yardımcıları ve oyuncularının araya girmesiyle güçlükle sakinkleşen Burak Yılmaz ortaya çıkan bu görüntüler nedeniyle takımı Gaziantep FK'nın 1-0 kazandığı maçın ardından özür mesajı yayımladı.

'OYUNCULARIM, FUTBOL KAMUOYU VE HAKEMLERİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Burak Yılmaz mesasjında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşmasında gördüğüm kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle açıklama yapma gereği duyuyorum.

Teknik direktör olarak saha kenarındaki duruşumun, oyuncularım ve gençler için örnek teşkil etmesi gerektiğinin farkındayım. Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum.

Takımımın emeğinin ve sahadaki olağanüstü mücadelesinin yaşanan bu olayla gölgelenmesini istemiyorum. Bugün sahada gösterdikleri duruş sebebiyle oyuncularımla gurur duyuyorum.

Başta camiamız olmak üzere, oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum."